Полузащитник «Краснодара» Густаво: Бителло — один из лучших футболистов РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос высказался о хавбеке московского «Динамо» Бителло, назвав его одним из лучших футболистов Мир РПЛ. Накануне, 13 августа, «Краснодар» разгромил «Динамо» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— В микст-зоне к тебе отдельно подошёл Бителло, чтобы попрощаться. Вы знакомы?

— Нет, сегодня мы увиделись впервые. Но, конечно, я видел его, когда играл в Бразилии. Знал, что он отличный игрок. Просто это такие специфические отношения между бразильцами. Мы не друзья, просто коллеги.

— Ты назвал Виктора Са лучшим футболистом в РПЛ. Бителло может конкурировать с ним?

— Однозначно. Он один из лучших футболистов в лиге, очень высокого уровня. Просто я каждый день вижу Виктора Са на тренировках, то, что он делает в играх. Поэтому я чётко выразил мнение на этот счёт, — сказал Густаво Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.