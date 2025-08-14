Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 14 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций 14 августа (время — московское):

17:00. «Астана» (Казахстан) – «Лозанна» (Швейцария) (1:3);

19:00. «Сабах» (Азербайджан) – «Левски» (Болгария) (0:1);

19:00. «Арарат-Армения» (Армения) – «Спарта» П (Чехия) (1:4);

19:30. «Левадия» (Эстония) – «Дифферданж» (Люксембург) (3:2);

20:00. «Хаммарбю» (Швеция) – «Русенборг» (Норвегия) (0:0);

20:00. «Пакш» (Венгрия) – «Полесье» (Украина) (0:3);

20:00. «Дьёр» (Венгрия) – АИК (Швеция) (1:2);

20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Андерлехт» (Бельгия) (0:3);

20:00. «Омония» (Кипр) – «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) (4:0);

20:30. «Арда» (Болгария) – «Кауно Жальгирис» (Литва) (1:0);

20:30. «Брондбю» (Дания) – «Викингур» Р (Исландия) (0:3);

20:30. «Бейтар» (Израиль) – «Рига» (Латвия) (0:3);

20:30. «Вадуц» (Лихтенштейн) – АЗ Алкмар (Нидерланды) (0:3);

21:00. «Бешикташ» (Турция) – «Сент-Патрикс» (Ирландия) (4:1);

21:00. «Маккаби» Х (Израиль) – «Ракув» (Польша) (1:0);

21:00. «Неман» (Беларусь) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) (2:0);

21:00. «Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария) (5:0);

21:00. АЕК Афины (Греция) – «Арис» (Кипр) (2:2);

21:15. «Ягеллония» (Польша) – «Силькеборг» (Дания) (1:0);

21:30. «Спартак» Тр (Словакия) – «Университатя» Кр (Румыния) (0:3);

21:45. «Динамо» Т (Албания) – «Хайдук» (Хорватия) (1:2);

21:45. «Данди Юнайтед» (Шотландия) – «Рапид» В (Австрия) (2:2);

21:45. «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Викингур» Г (Фарерские острова) (1:2);

22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Балкани» (Косово) (0:1);

22:00. «Аустрия» В (Австрия) – «Баник Острава» (Чехия) (3:4);

22:00. «Санта-Клара» (Португалия) – «Ларн» (Северная Ирландия) (3:0);

22:00. «Хайберниан» (Шотландия) – «Партизан» (Сербия) (2:0);

22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Олимпия» Л (Словения) (0:0);

22:00. «Виртус» (Сан-Марино) – «Милсами» (Молдавия) (2:3).