Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» опубликовал заявление в поддержку Теля, подвергнутого расистским оскорблениям
Английский «Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях поддержал нападающего Матиса Теля, которого оскорбляли на почве расизма после матча за Суперкубок УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» (2:2, 3:4 пен.). Тель не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым подвергся Матис Тель в социальных сетях после вчерашнего поражения в матче за Суперкубок УЕФА.

Матис проявил храбрость и отвагу, решившись пробить пенальти, однако те, кто оскорбляет его, — не более чем трусы, прячущиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы высказывать свои отвратительные взгляды.

Мы будем сотрудничать с властями и социальными сетями, чтобы принять самые решительные меры в отношении любого лица, чья личность будет установлена.

Мы поддерживаем тебя, Матис», — написано в заявлении.

