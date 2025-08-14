«Тоттенхэм» опубликовал заявление в поддержку Теля, подвергнутого расистским оскорблениям

Английский «Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях поддержал нападающего Матиса Теля, которого оскорбляли на почве расизма после матча за Суперкубок УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» (2:2, 3:4 пен.). Тель не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым подвергся Матис Тель в социальных сетях после вчерашнего поражения в матче за Суперкубок УЕФА.

Матис проявил храбрость и отвагу, решившись пробить пенальти, однако те, кто оскорбляет его, — не более чем трусы, прячущиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы высказывать свои отвратительные взгляды.

Мы будем сотрудничать с властями и социальными сетями, чтобы принять самые решительные меры в отношении любого лица, чья личность будет установлена.

Мы поддерживаем тебя, Матис», — написано в заявлении.