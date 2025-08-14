Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 14 августа

Сегодня, 14 августа, завершится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 14 августа (время московское):

19:30. «Пари Нижний Новгород» — «Ростов».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0). Чемпионом страны в прошлом сезоне стал «Краснодар» — это первый титул в истории «быков».