Акинфеев: Капелло предлагал уехать в «Баварию», я сказал, что не поеду под Нойером сидеть

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как однажды отказался от предложения экс-тренера сборной России Фабио Капелло продолжить карьеру в «Баварии». 39-летний Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, в составе армейцев вратарь завоевал множество трофеев, включая Кубок УЕФА.

— Евгений Гинер сказал, что за всё время у тебя не было ни одного предложения из Европы. А из России?

— Я не слышал ни о предложениях, ни о бумагах каких-то. Вообще такого не было. Единственное, перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошёл Капелло: «Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же «Бавария»!» Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть, — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Отметим, что нынешний сезон — 23-й в карьере Игоря Акинфеева. Это рекорд в чемпионате России среди всех игроков.