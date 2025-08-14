Скидки
Николай Комличенко: не жалею, что не выбрал «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос, не жалеет ли он, что в летнее трансферное окно перешёл в стан железнодорожников, а не в столичный «Спартак». Футболист признался, что не жалеет о своём решении.

«В матче со «Спартаком» просто поздоровались со Станковичем. Ничего такого. Абсолютно не жалею, что не выбрал «Спартак». Что мне жалеть? Никогда ни о чём не жалею, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Локомотива» Николай Комличенко уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

