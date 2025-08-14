Полузащитник «Динамо» Глебов: про травмы пусть разговаривают слабые и бедные
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
«0:4 от «Краснодара», потому что сами себе привезли. По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, — просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию. Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.
