Полузащитник «Динамо» Глебов: про травмы пусть разговаривают слабые и бедные

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«0:4 от «Краснодара», потому что сами себе привезли. По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, — просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию. Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.