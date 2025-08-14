Хакими объяснил, почему «ПСЖ» не заслуживал победы над «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по итогам матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом». В основное время игра закончилась со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра прошла на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

«Думаю, мы не заслуживаем этого трофея, потому что мы смогли увидеть разницу между нами и «Тоттенхэмом». В течение 80 минут мы старались играть в свой футбол, но совершали ошибки в передачах.

Нам повезло, что мы забили два гола и дошли до серии пенальти. Но таков футбол. Я очень рад за наших болельщиков, а для нас это в любом случае великий момент», — приводит слова Хакими Footmercato.