Главная Футбол Новости

Хакими объяснил, почему «ПСЖ» не заслуживал победы над «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА

Хакими объяснил, почему «ПСЖ» не заслуживал победы над «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА
Комментарии

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по итогам матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом». В основное время игра закончилась со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Игра прошла на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Думаю, мы не заслуживаем этого трофея, потому что мы смогли увидеть разницу между нами и «Тоттенхэмом». В течение 80 минут мы старались играть в свой футбол, но совершали ошибки в передачах.

Нам повезло, что мы забили два гола и дошли до серии пенальти. Но таков футбол. Я очень рад за наших болельщиков, а для нас это в любом случае великий момент», — приводит слова Хакими Footmercato.

Комментарии
