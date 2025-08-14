Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:0).

«Что касается итогов матча: мы довольны результатом, довольны победой. Но уже сейчас необходимо забывать игру. Команде тоже уже об этом сказали, что через два на третий матч в чемпионате, который будет совершенно другим. Необходимо готовиться уже сейчас, посвятить время восстановлению и определённым нюансам, которые нам пригодятся.

Есть ли подвижки по здоровью Пиняева и Самошникова? Оба восстанавливаются. Сроки корректируются, определённые консультации идут. Сергей сейчас работает индивидуально. Илья тоже потихоньку форму набирает, готовится индивидуально, набирает функциональные кондиции. Как только будет готов без ограничений идти в общую группу, сразу вернётся и будет помогать команде», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».