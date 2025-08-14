Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов: Комличенко приносит большую пользу

Тренер «Локомотива» Галактионов: Комличенко приносит большую пользу
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающих Дмитрии Воробьёве и Николае Комличенко. Вчера, 13 августа, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0. Воробьёв отметился голом.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

«Воробьёв в отличной форме? Тем и прекрасен футбол, тем и прекрасна конкуренция, когда у нас есть игроки, которые могут дополнять друг друга, которые толкают друг друга вперёд. Комличенко провёл достаточно качественный матч. У него были моменты, чтобы реализовывать, он оказывал давление. И со «Спартаком» он вышел, поучаствовал в голевых действиях, так скажем. То же самое касается и Воробьёва.

Это подчёркивает, что в каждом матче есть результат. Они, тренируясь и работая друг с другом, становятся лучше. Дальше всё будет зависеть от игры Коли. Безусловно, мы все ждём от него голов в ближайших матчах, моменты уже были, чуть-чуть не хватило. Но пользу он приносит большую», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

