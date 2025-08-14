Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Галактионов предположил, насколько разными будут игры «Локо» с «Балтикой» в Кубке и в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, насколько разными будут игры с калининградской «Балтикой» в Фонбет Кубке России и в Российской Премьер-Лиге. Вчера, 13 августа, «Локомотив» одержал победу в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:0. В чемпионате страны команды встретятся в Калининграде в субботу, 16 августа.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

— Насколько разными будут игры с «Балтикой» в Кубке и в чемпионате?
— По моим внутренним ощущениям, это будут разные матчи. И накал борьбы будет другой, и преимущество своего поля, фактор домашних трибун, болельщиков. Мы понимаем, насколько сильная команда у соперника, насколько она боевая, организованная, крепкая. Неслучайно они идут в лидирующей группе. Любая команда, невзирая на название, может преподнести сюрприз и обыграть любого. Надо готовиться сейчас, уделить время восстановлению. Организация и дисциплина в любом случае должна быть на высочайшем уровне, чтобы добиваться результата впредь, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

