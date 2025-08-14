Райан Шерки получил номер в «Манчестер Сити», под которым ранее играли Агуэро и Джеко

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки получил 10-й игровой номер в команде, ранее под ним играли нападающие Серхио Агуэро и Эдин Джеко, а также хавбек Джек Грилиш.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Шерки 10 июня. Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до лета 2030 года. С 2020-го по 2025-й Райан выступал за «Лион». За этот период он сыграл 185 матчей во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 45 ассистов. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.

По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.