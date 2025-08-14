Игрок «Спартака» Зорин: ошибки не зависят от Станковича и его эмоций

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин считает, что эмоциональность главного тренера команды Деяна Станковича не влияет на количество ошибок футболистов.

— Есть мнение, что вы становитесь заложниками эмоций Станковича.

— Это не так. Это индивидуальные ошибки: те же красные карточки, те же пропущенные голы после наших забитых. Ошибки, которые должны разбираться отдельно друг от друга и не зависят от тренера и его эмоций. Индивидуальные ошибки игроков, которые находятся на поле, — как индивидуальные, так и командные в целом», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.