19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Не дали создать им ничего». Глебов — о разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Краснодара» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Хавбек отметил, что бело-голубые неплохо начали матч и не позволили сопернику создать много моментов.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Что было в раздевалке — останется в раздевалке. В принципе, начали матч неплохо, уверенно. «Краснодару» не дали создать ничего, но получилось у них четыре удара в створ и четыре гола. Если взять по старту сезона, то, наверное, два раза бьют, один из них забивают, то есть проблем в обороне нет. Проблема в атаке, наверное», — приводит слова Глебова ТАСС.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.

Полузащитник «Динамо» Глебов: про травмы пусть разговаривают слабые и бедные
