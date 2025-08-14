Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: потолок зарплат в РПЛ не будет никогда работать

Александр Бубнов: потолок зарплат в РПЛ не будет никогда работать
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о возможном введении потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказал подобную идею. Введение потолка зарплат может последовать за ужесточением лимита на легионеров, в соответствии с новыми параметрами которого планируется сократить количество иностранцев в заявках команд с 13 до 10, а на поле — с восьми до пяти.

«Потолок зарплат — это всё формальность. Он не будет никогда работать так, как они хотят. Потому что он не может работать, потому что рыночная система в профессиональных клубах есть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
В российском футболе могут ввести потолок зарплат. Работает ли это в КХЛ и поможет ли РПЛ?
В российском футболе могут ввести потолок зарплат. Работает ли это в КХЛ и поможет ли РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android