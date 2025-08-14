Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за игру в победном матче со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Локомотива» за матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (4:2). Команда получила оценку «два».

По подсчётам Бубнова, «Локомотив» за игру набрал 557 технико-тактических действий при 34% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 августа. В составе «Локомотива» хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков, ещё один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьёв. За «Спартак» забитыми мячами отметились полузащитники Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко, реализовав пенальти.