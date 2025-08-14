Скидки
19:30 Мск
Футбол Новости

Мостовой: «Тоттенхэм» сам себя наказал в матче с «ПСЖ» — ужасная игра в концовке

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался по итогам матча за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». В основное время матч закончился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Смотрел Суперкубок УЕФА на одном мероприятии, перед матчем давали прогнозы. Я один из немногих сказал, что «Тоттенхэм» не проиграет в основное время, хотя фаворитом был на бумаге «ПСЖ». Но англичане сами виноваты, потому что в конце так играть нельзя. Второй пропущенный гол — просто ужасно для команды, которая вела в счёте. Одиннадцать здоровых мужиков, а вас два человека обыгрывают.

Первый тайм показал, что «Тоттенхэм» был не хуже, а может быть, и лучше по голевым моментам. Но сами себя наказали и проиграли по серии пенальти. А «ПСЖ» выиграл очередной трофей, вроде особо ничего не делая», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

