«Мы любим тебя, мой друг». Маркиньос обратился к объявившему об уходе из «ПСЖ» Доннарумме

Комментарии

Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос обратился к объявившему об уходе из парижского клуба голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Бразилец сказал пару слов в адрес итальянского вратаря сразу по завершении игры за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». В основное время матч закончился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Джиджо, мы любим тебя, мой друг, целую», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Напомним, 12 августа Доннарумма обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Джанлуиджи 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности.

