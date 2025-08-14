«Мы любим тебя, мой друг». Маркиньос обратился к объявившему об уходе из «ПСЖ» Доннарумме
Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос обратился к объявившему об уходе из парижского клуба голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Бразилец сказал пару слов в адрес итальянского вратаря сразу по завершении игры за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». В основное время матч закончился со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Джиджо, мы любим тебя, мой друг, целую», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.
Напомним, 12 августа Доннарумма обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Джанлуиджи 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности.
