19:30 Мск
Бубнов объяснил, почему Галактионов заслужил пять с двумя плюсами за матч со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова. В матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Пять с двумя плюсами надо поставить Галактионову, потому что… Я не буду брать, что он к нам прислушивался, хотя болельщик сказал, да? Ну, может быть, нет — он никогда не скажет, что он прислушивался. Это понизит его квалификацию. Он выбрал единственно правильный… Хотя у него ресурса было полно, он мог со «Спартаком» потягаться за владение мячом, да, спокойно. Он им отдал мячик: «Нате, ребята, развлекайтесь». Вот они развлекались. Они сделали на 300 технико-тактических действий больше — «Спартак». И при этом крупно проиграли», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

