Бубнов объяснил, почему Галактионов заслужил пять с двумя плюсами за матч со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова. В матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:2.
«Пять с двумя плюсами надо поставить Галактионову, потому что… Я не буду брать, что он к нам прислушивался, хотя болельщик сказал, да? Ну, может быть, нет — он никогда не скажет, что он прислушивался. Это понизит его квалификацию. Он выбрал единственно правильный… Хотя у него ресурса было полно, он мог со «Спартаком» потягаться за владение мячом, да, спокойно. Он им отдал мячик: «Нате, ребята, развлекайтесь». Вот они развлекались. Они сделали на 300 технико-тактических действий больше — «Спартак». И при этом крупно проиграли», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
