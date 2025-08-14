«Челси» пожертвует бонусы игроков за победу на КЧМ семье Диогу Жоты

Лондонский «Челси» пожертвует бонусы футболистов за победу на клубном чемпионате мира семье погибшего вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic. По данным источника, семье Жоты направят около $ 15,5 млн (€ 13,3 млн).

Напомним, в финале КЧМ «Челси» со счётом 3:0 обыграл «ПСЖ». Диогу Жота погиб в Испании вместе со своим родным братом. Трагичный инцидент произошёл 3 июля. Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года.

В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.