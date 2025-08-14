Бубнов оценил игру «Спартака» на отлично в проигранном матче с «Локомотивом»
Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (2:4). Команда получила оценку «пять».
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действий при 21% брака.
Фото: «Коммент.Шоу»
Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 августа. В составе «Локомотива» хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков, ещё один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьёв. За «Спартак» забитыми мячами отметились полузащитники Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко, реализовав пенальти.
Комментарии
