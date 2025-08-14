Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов оценил игру «Спартака» на отлично в проигранном матче с «Локомотивом»

Бубнов оценил игру «Спартака» на отлично в проигранном матче с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (2:4). Команда получила оценку «пять».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действий при 21% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 августа. В составе «Локомотива» хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков, ещё один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьёв. За «Спартак» забитыми мячами отметились полузащитники Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко, реализовав пенальти.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android