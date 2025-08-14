Скидки
Мостовой: ситуация для Сафонова в «ПСЖ» пока не поменялась, даже после ухода Доннаруммы

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о положении российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в команде. Ранее вратарь Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что покинет клуб, парижане подписали контракт с экс-голкипером «Лилля» Люкой Шевалье. «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, победив английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:2, 4:3 пен.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

«Не удивился, что с «Тоттенхэмом» в воротах у «ПСЖ» вышел Шевалье, а не Сафонов. Говорили, что у Доннаруммы конфликт с Энрике, так и оказалось. Поэтому чему удивляться, что купили нового вратаря? Кто-то ждал в этом матче Матвея, но я не думал, что он выйдет. Как мы видим, с уходом Доннаруммы для него ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером. Там ещё и третий вратарь есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

