19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов сравнил Алексея Батракова и Андрея Аршавина

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков затмить экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«На мой взгляд, Батраков сильнее Аршавина, потому что Аршавин всё-таки нападающий был, а этот может нападающего сыграть и плеймейкера может сыграть. Дальше, Аршавин не был такой забивной, у него [Батракова] такой процент голевых передач, вот в таком возрасте, в котором он сейчас находится. И, на мой взгляд, несмотря на то что они примерно одинакового роста, хотя Аршавин, по-моему, даже пониже, он [Батраков] более атлетичный, он может выполнять очень большой объём скоростной работы. Поэтому здесь однозначно Батраков сильнее», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

