Джон Кордоба высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

Джон Кордоба высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из южной команды. Армянским полузащитником активно интересуется «Саутгемптон». Английский клуб уже даже сделал предложение «Краснодару».

— У Сперцяна есть предложение от «Саутгемптона». Для него это хороший вариант?
— Я говорил с ним об этом, но в конечном итоге решение будет за ним. Решение, которое он примет, безусловно, будет лучшим, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

