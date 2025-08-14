Акинфеев: если футбол у нас дно — не смотрите. Но почему мы своё не любим?

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не согласился, что нынешний уровень Мир Российской Премьер-Лиги сильно отличается от прежних лет. Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, в составе армейцев вратарь завоевал множество трофеев, включая Кубок УЕФА.

— После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?

— Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно — не смотрите. Но почему мы своё не любим? Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше. Всегда можно сделать хороший продукт. К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая. Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют, — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». ЦСКА — четвёртый. Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».