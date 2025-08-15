Скидки
Футбол Новости

Суперкубок Германии — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Суперкубок Германии — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
В субботу, 16 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся «Штутгарт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию Суперкубка Германии в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 мюнхенский клуб стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

«Штутгарт» заработал 50 очков и расположился на девятой строчке Бундеслиги. «Бавария» покинула Кубок Германии на стадии 1/8 финала, уступив «Байеру» (0:1).

Какие карточки есть в футболе:

