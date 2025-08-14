«Очень приятный парень». Вратарь «Краснодара» Корякин — о знакомстве с Сафоновым

Вратарь «Краснодара» Александр Корякин высказался о бывшем голкипере «быков» Матвее Сафонове, который ныне выступает в составе французского «Пари Сен-Жермен». Корякин назвал Сафонова приятным парнем, а также рассказал, что Матвей дал ему несколько советов.

«Матвей недавно был у нас на базе в «Краснодаре». Мне довелось с ним познакомиться и пообщаться. Очень приятный парень. Он дал мне некие советы, направил в каких-то моментах. Я в любом случае прислушиваюсь к людям», — сказал Корякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2024 года.