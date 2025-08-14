Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Началась прямая трансляции матча ЛК «Астана» — «Лозанна» на странице Okko на «Чемпионате»

Комментарии

В 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» и «Лозанной».

Прямая трансляция матча
Смотреть
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
1-й тайм
0 : 0
Лозанна
Лозанна, Швейцария

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Самые большие стадионы мира:

