Началась прямая трансляции игры «Хайберниан» — «Партизан» на странице Okko на «Чемпионате»
В 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Хайбернианом» и «Партизаном».
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
2-й тайм
1 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Вукотич – 17' 0:2 Милошевич – 44' 1:2 Боуи – 60'
Удаления: нет / Симич – 63'
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
