Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое

Бубнов: руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в клубе после поражения от столичного «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое. Всё! Команда сыграла с лидером на пятёрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец! 905 технико-тактических действий — это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила оценку «пять».

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил двойку «Локомотиву» за игру в победном матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android