Бубнов: руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое
Поделиться
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в клубе после поражения от столичного «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое. Всё! Команда сыграла с лидером на пятёрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец! 905 технико-тактических действий — это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила оценку «пять».
Комментарии
- 14 августа 2025
-
15:50
-
15:47
-
15:39
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
15:02
-
14:53
-
14:50
-
14:35
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
13:59
-
13:46
-
13:38
-
13:26
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
13:01
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:38
-
12:30
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
11:50