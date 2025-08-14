Бубнов: руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в клубе после поражения от столичного «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Руководству «Спартака» — чтобы они оставили Станковича в покое. Всё! Команда сыграла с лидером на пятёрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец! 905 технико-тактических действий — это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила оценку «пять».