Силкин: поражение «Динамо» 0:4 не показатель, у «Краснодара» реализация будь здоров

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

«Говоря о поражении «Динамо» от «Краснодара», надо сказать, что на Кубок так играть нельзя. Да, при нынешнем формате можно и проиграть, но любой результат может оказаться важным. 0:4 не показатель, просто «Краснодар» использовал свои моменты, а «Динамо» нет. Нельзя сказать, что у «Краснодара» было какое-то огромное преимущество, но они укалывали и делали это результативно. Даже статистика показала, что реализация у них будь здоров.

О состоянии «Динамо» пока рано говорить. Как понимаю, перестройка в команде идёт грандиозная, требования к игрокам другие. Надо набраться терпения и ждать», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.