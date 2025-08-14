Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об обстановке в команде

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об атмосфере в команде. Во вторник, 12 августа, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 пен.) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В Российской Премьер-Лиге красно-белые набрали четыре очка после четырёх игр и занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Понятно, что все недовольны. Всем не нравится, что сейчас происходит. Всем очень стыдно перед болельщиками. Очень хотим реабилитироваться за всё, что получилось вначале, и выиграть в следующем матче», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.