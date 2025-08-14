В «Балтике» заявили, что «Локомотив» и «Краснодар» не делали предложений по Саусю

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на слухи, что «Краснодар» и «Локомотив» сделали предложения по молодой звезде калининградцев Владиславу Саусю. Он опроверг данную информацию.

«В «Балтике» нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому игроку не видел. Саусь — основной игрок «Балтики», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее об интересе «Краснодара» и московского «Локомотива» к Саусю сообщал «РБ Спорт». «Балтика» после трёх туров Мир РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.