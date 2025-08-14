В «Реале Сосьедад» заявили, что рассчитывают на Захаряна к матчу 1-го тура Ла Лиги

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренируется в общей группе и должен принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», который пройдёт в ближайшую субботу, 16 августа.

«Арсен хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы испанской команды ТАСС.

Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.