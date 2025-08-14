В «Реале Сосьедад» заявили, что рассчитывают на Захаряна к матчу 1-го тура Ла Лиги
Поделиться
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренируется в общей группе и должен принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», который пройдёт в ближайшую субботу, 16 августа.
Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Арсен хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы испанской команды ТАСС.
Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.
Комментарии
- 14 августа 2025
-
12:38
-
12:30
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
11:50
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:48
-
10:46
-
10:42
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:15