19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» заявили, что рассчитывают на Захаряна к матчу 1-го тура Ла Лиги

В «Реале Сосьедад» заявили, что рассчитывают на Захаряна к матчу 1-го тура Ла Лиги
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренируется в общей группе и должен принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», который пройдёт в ближайшую субботу, 16 августа.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
«Арсен хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы испанской команды ТАСС.

Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.

