Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Экс-вратарь «Зенита» Васютин: Круговой здорово начал сезон в ЦСКА, он креативный игрок

Комментарии

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин высказался об игре московского ЦСКА на старте сезона-2025/2026.

«ЦСКА — хорошая и организованная команда. Они быстро двигают мяч, а если не удаётся пройти по одному флангу, они быстро разворачивают атаки на другой. Во втором тайме состав ЦСКА уже был более приближен к основному. Это интересно, молодцы. Моментов тоже много создали.

Мне нравится, как играет Обляков, Круговой здорово начал сезон. Он креативный футболист, сейчас играет ближе к атаке. И его результативность говорит сама за себя», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

