Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о лучшем российском игроке прямо сейчас.

«Лучший российский игрок прямо сейчас? На сегодняшний день Батраков. А кто лучше? По всем показателям Батраков», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России. В прошлом сезоне Батраков забил 15 мячей и оформил девять голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 12 млн.