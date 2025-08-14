Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
В «Истанбуле» заявили о проблеме с переводом денег ЦСКА за Аббосбека Файзуллаева

В «Истанбуле» заявили о проблеме с переводом денег ЦСКА за Аббосбека Файзуллаева
В пресс‑службе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» заявили, что испытывают проблемы с переводом денег ЦСКА за трансфер узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева. «Истанбул» объявил о подписании контракта с Файзуллаевым в конце июля. Соглашение рассчитано на пять лет. СМИ ранее сообщали, что сумма сделки составила € 7 млн.

— Правильно ли я понимаю, что Файзуллаев пока не может играть за «Башакшехир», так как клуб ещё не выплатил ЦСКА деньги?
— Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег, — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Истанбул Башакшехир» «Матч ТВ».

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года, перейдя за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи.

