«Монако» представил новый третий комплект игровой формы

Французский «Монако» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Третий комплект формы выполнен в редком жёлто‑кремовом цвете, передающем особое сияние княжества. Перед футболки украшает орнамент в виде солнечных лучей, расходящихся из клубного логотипа «Монако» — символа энергии и вдохновения команды.

Чтобы подчеркнуть футуризм и минимализм дизайна, эмблема княжеского клуба и логотип компании Mizuno выполнены в чёрном цвете. В той же гамме — и клубный девиз Daghe Munegu, который расположился под воротником на обратной стороне футболок всех трёх комплектов формы сезона-2025/2026» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Монако»

«Монако» стал бронзовым призёром чемпионата Франции сезона-2024/2025.