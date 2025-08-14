Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» представил новый третий комплект игровой формы

«Монако» представил новый третий комплект игровой формы
Комментарии

Французский «Монако» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Третий комплект формы выполнен в редком жёлто‑кремовом цвете, передающем особое сияние княжества. Перед футболки украшает орнамент в виде солнечных лучей, расходящихся из клубного логотипа «Монако» — символа энергии и вдохновения команды.

Чтобы подчеркнуть футуризм и минимализм дизайна, эмблема княжеского клуба и логотип компании Mizuno выполнены в чёрном цвете. В той же гамме — и клубный девиз Daghe Munegu, который расположился под воротником на обратной стороне футболок всех трёх комплектов формы сезона-2025/2026» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Монако»

«Монако» стал бронзовым призёром чемпионата Франции сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Официально
Вратарь Градецки перешёл в «Монако» и в тот же день дебютировал за клуб в игре с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android