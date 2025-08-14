В РПЛ заявили, что готовы к обсуждению возможного изменения лимита на легионеров

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что лига готова к обсуждению возможного изменения лимита на легионеров, но сам вопрос находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Как вы относитесь к инициативе министра спорта России Михаила Дегтярёва об ужесточении лимита?

— Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убеждён, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.

Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объём данных. Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жестких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата».

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».