Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
В РПЛ высказались о проекте единого оператора для назначения арбитров во всех видах спорта

Президент Мир РПЛ Александр Алаев прокомментировал планы министерства спорта Российской Федерации по созданию единого оператора для назначения арбитров для всех игровых видов спорта.

— Министр спорта собирается изменить систему судейства, создав единого оператора для назначения арбитров для всех игровых видов спорта. Разве это реально?
— Не готов комментировать специфику работы судейства в других видах спорта за пределами футбола. Мы в футболе всегда выступаем за конструктивные изменения, которые совершенствуют систему судейства и повышают имидж арбитров. Это одна из приоритетных задач, и в последнее время предпринимается ряд шагов в этом направлении.

Уверен, что РФС, как и клубы РПЛ, открыт к дополнительным предложениям. Тем более что финансирование судейства в РПЛ осуществляется за счёт средств клубов, максимально заинтересованных в постоянном повышении стандартов. Ради чего в том числе представители Российской Премьер-Лиги недавно впервые включены в состав комиссии Олимпийского комитета России по спортивному судейству, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата».

