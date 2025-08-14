Новичок «Динамо» Рубенс: «Краснодар» не выглядит каким-то монстром

Новичок московского «Динамо» Рубенс поделился впечатлениями от игры «Краснодара». Бело-голубые уже дважды встречались с «быками» на старте нового сезона. Матч в рамках Мир Российской Премьер-Лиги завершился победой южного клуба со счётом 1:0. Во встрече Фонбет Кубка России также победил «Краснодар», но на этот раз с разгромным счётом 4:0.

— Какое впечатление произвёл чемпион России?

— Это хорошая команда с качественными игроками, но она не выглядит каким-то монстром, которого мы не можем обыграть, — приводит слова Рубенса официальный сайт московского «Динамо».

Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России по итогам сезона-2025/2026.