Новичок «Динамо» Рубенс заявил, что давно хотел поиграть в России, но его не отпускали

Новичок московского «Динамо» Рубенс заявил, что давно хотел поиграть в Мир Российской Премьер-Лиге. Однако его бывший клуб, «Атлетико Минейро», не отпускал его в другую команду. Бразилец заявил, что хотел перейти именно в «Динамо».

— Вы провели всю карьеру в одном клубе, почему решили отправиться в Европу этим летом?

— Я хотел перейти в «Динамо» и поиграть в России, но раньше «Атлетико Минейро» не хотел меня отпускать. Поэтому моё желание исполнилось только сейчас, когда мой прежний клуб всё-таки дал разрешение на переход. Хотя я бы хотел оказаться в «Динамо» раньше, — приводит слова Рубенса официальный сайт московского «Динамо».