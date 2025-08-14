Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов обратился к болельщиками «Динамо» после разгромного поражения от «Краснодара»

Данил Глебов обратился к болельщиками «Динамо» после разгромного поражения от «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Хавбек пообещал, что команда Валерия Карпина постарается реабилитироваться за это поражение в матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить как на последнюю игру, умирать и биться», — приводит слова Глебова ТАСС.

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Не дали создать им ничего». Глебов — о разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android