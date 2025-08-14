Данил Глебов обратился к болельщиками «Динамо» после разгромного поражения от «Краснодара»
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Хавбек пообещал, что команда Валерия Карпина постарается реабилитироваться за это поражение в матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
«Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить как на последнюю игру, умирать и биться», — приводит слова Глебова ТАСС.
После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.
