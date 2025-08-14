Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал «болезнь» «Рубина»

Александр Бубнов назвал «болезнь» «Рубина»
Рашид Рахимов
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о поражении казанского «Рубина» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл в Москве с крупным счётом 1:5.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Это, конечно, несчастный случай. Они [игроки ЦСКА] реализовывали, а те не реализовывали. Потом у «Рубина» есть «болезнь». Они плохо начинают первые таймы. Плохо играют, а во вторых добавляют. То есть функционально они готовы хорошо, скамейка есть, а начинают плохо. Могут запустить по два мяча, они пропускали, а потом сравнивали. Рашид Рахимов разберётся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android