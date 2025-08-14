Александр Бубнов назвал «болезнь» «Рубина»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о поражении казанского «Рубина» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл в Москве с крупным счётом 1:5.

«Это, конечно, несчастный случай. Они [игроки ЦСКА] реализовывали, а те не реализовывали. Потом у «Рубина» есть «болезнь». Они плохо начинают первые таймы. Плохо играют, а во вторых добавляют. То есть функционально они готовы хорошо, скамейка есть, а начинают плохо. Могут запустить по два мяча, они пропускали, а потом сравнивали. Рашид Рахимов разберётся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».