«Мне стало стыдно». Зинченко раскрыл неприятный для себя эпизод с участием его детей

«Мне стало стыдно». Зинченко раскрыл неприятный для себя эпизод с участием его детей
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл неприятный для себя эпизод с участием его детей. Футболист признался, что для него было обидно услышать кое-какие слова дочери на домашнем для «канониров» стадионе «Эмирейтс».

«Ева, старшая дочь, которой тогда было три с половиной года, сказала Лее: «Смотри, там папа!» Лея оглядела всё поле, но не смогла меня найти. А потом Ева указала на меня и сказала: «Нет, он не играет. Он на скамейке запасных». Мне было очень больно это слышать. Мне стало стыдно. Я очень рад, что девочки ещё не достигли того возраста, когда они пользуются социальными сетями и им приходится читать гадости о своём отце, который больше не может попасть в основу «Арсенала», — приводит слова Зинченко из его автобиографической книги «Верь» The Athletic.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

