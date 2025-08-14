АПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Тоттенхэма» Теля
Английская Премьер-лига в социальных сетях опубликовала заявление по ситуации с расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Матиса Теля после матча за Суперкубок УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» (2:2, 3:4 пен.). Тель не реализовал пенальти в послематчевой серии.
Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39' 0:2 Ромеро – 48' 1:2 Ин – 85' 2:2 Рамуш – 90+4'
«Расизму нет места в нашей игре или обществе. Мы оказываем Матису полную поддержку и поможем «Тоттенхэму» в расследованиях.
Мы призываем всех, кто видит, слышит или сталкивается с дискриминационными проявлениями, сообщать об этом», — написано в заявлении английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.
