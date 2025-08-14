Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» набрал высший показатель xG в 4-м туре РПЛ, проиграв ЦСКА со счётом 1:5

Комментарии

Казанский «Рубин» продемонстрировал наивысший показатель xG (ожидаемых голов) среди всех команд в матчах 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Во встрече с московским ЦСКА (1:5) казанцы набрали 2,27 xG. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

Показатель xG армейцев, в свою очередь, составил 1,71. Команда забила пять мячей, отличились полузащитник Кирилл Глебов (дважды), защитники Данил Круговой и Игорь Дивеев, а также нападающий Тамерлан Мусаев. За «Рубин» единственным голом отметился Мирлинд Даку.

Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у «Сочи» в матче с московским «Динамо» (1:1) — 0,08.

Новости. Футбол
Все новости RSS

