«Рубин» набрал высший показатель xG в 4-м туре РПЛ, проиграв ЦСКА со счётом 1:5

Казанский «Рубин» продемонстрировал наивысший показатель xG (ожидаемых голов) среди всех команд в матчах 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Во встрече с московским ЦСКА (1:5) казанцы набрали 2,27 xG. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Показатель xG армейцев, в свою очередь, составил 1,71. Команда забила пять мячей, отличились полузащитник Кирилл Глебов (дважды), защитники Данил Круговой и Игорь Дивеев, а также нападающий Тамерлан Мусаев. За «Рубин» единственным голом отметился Мирлинд Даку.

Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у «Сочи» в матче с московским «Динамо» (1:1) — 0,08.