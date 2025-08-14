Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» забил «Спартаку» четыре мяча при показателе xG 1,42

«Локомотив» забил «Спартаку» четыре мяча при показателе xG 1,42
Показатель xG (ожидаемых голов) московского «Локомотива» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (4:2) составил 1,42. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 августа. В составе «Локомотива» хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков, ещё один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьёв. За «Спартак» забитыми мячами отметились полузащитники Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко, реализовав пенальти. Показатель xG красно-белых составил 1,23.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка за четыре тура. «Локомотив» (12) находится на первой строчке.

