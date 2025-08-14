«Локомотив» забил «Спартаку» четыре мяча при показателе xG 1,42
Показатель xG (ожидаемых голов) московского «Локомотива» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (4:2) составил 1,42. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 августа. В составе «Локомотива» хет-трик оформил полузащитник Алексей Батраков, ещё один мяч забил нападающий Дмитрий Воробьёв. За «Спартак» забитыми мячами отметились полузащитники Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко, реализовав пенальти. Показатель xG красно-белых составил 1,23.
«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка за четыре тура. «Локомотив» (12) находится на первой строчке.
Комментарии
