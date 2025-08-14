Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зайнутдинов раскрыл, изменился ли уровень РПЛ за два года его отсутствия в России

Зайнутдинов раскрыл, изменился ли уровень РПЛ за два года его отсутствия в России
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, изменился ли уровень Мир РПЛ за два года его отсутствия в России. Ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».

«Я ушёл из РПЛ два года назад, получается. В принципе ничего в РПЛ не изменилось. Уровень чемпионата такой же хороший», — приводит слова Зайнутдинова ТАСС.

В минувшем сезоне Бактиёр принял участие в 12 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Зайнутдинов рассказал об общении с Жедсоном после перехода португальца в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android