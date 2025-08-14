Зайнутдинов раскрыл, изменился ли уровень РПЛ за два года его отсутствия в России

Футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, изменился ли уровень Мир РПЛ за два года его отсутствия в России. Ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».

«Я ушёл из РПЛ два года назад, получается. В принципе ничего в РПЛ не изменилось. Уровень чемпионата такой же хороший», — приводит слова Зайнутдинова ТАСС.

В минувшем сезоне Бактиёр принял участие в 12 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.