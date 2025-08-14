Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Воспитанник «Зенита»: в Польше на мой шкафчик повесили портрет Путина

Комментарии

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов поделился воспоминаниями о периоде выступлений в чемпионате Польши. В период с 2018 по 2019 год Сиротов защищал цвета местного футбольного клуба под названием «Заглембе».

— В Польше на тебя не смотрели косо из-за российского паспорта?
— Когда переезжал, боялся этого. Но все игроки оказались адекватными. Было весело, мы подкалывали друг друга. Например, меня называли Владимир Путин. А кто-то из иностранцев повесил его портрет на мой шкафчик в раздевалке. В жизни меня называли не Владом, а Володей. Относился с юмором! А большинство приколов было от незнания языка, — цитирует Сиротова интернет-портал Sport24.

Новости. Футбол
